Enfermeira agredida no Hospital de Santa Maria em Lisboa

Uma enfermeira foi agredida esta quarta-feira de madruga no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.





A Ordem dos Enfermeiros já repudiou a situação.Através de um comunicado oficial, a Ordem dos Enfermeiros fez saber que "repudia veementemente a agressão de que foi alvo uma enfermeira, esta madrugada, nas Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, bem como a situação que se seguiu, ficando a enfermeira impedida de prosseguir o seu trabalho, devido às lesões sofridas, enquanto os agressores permaneceram no local".Para a entidade, "esta é mais uma situação que demonstra a necessidade de medidas concretas, que vão muito além da criação de um gabinete de segurança, designadamente ao nível da prevenção, em primeiro lugar, repressão e punição".Ao que tudo indica, na altura da agressão, o polícia de serviço naquele local estava a tomar conta de uma outra ocorrência, pelo que a enfermeira foi socorrida por um outro elemento das forças de segurança que se encontrava a acompanhar um doente de saúde mental."Esta situação remete-nos para uma necessidade imperativa do reforço de segurança nos estabelecimentos de saúde, em particular nas Urgências, onde ocorrem a maioria dos episódios", avança a Ordem dos Enfermeiros acrescentando que, na sequência das agressões, a vítima foi impedida de prosseguir o seu trabalho devido às lesões sofridas.Aos agressores nada aconteceu. Estes continuaram no local e mantiveram a possibilidade de serem assistidos.Para a Ordem dos Enfermeiros este tipo de ocorrências não podem continuar a acontecer. "É tempo de implementar medidas concretas a nível judicial. É tempo de alterações penais, tal como aconteceu quando o País decidiu enfrentar o fenómeno da violência doméstica. São necessárias medidas imediatas e visíveis", pode ler-se.No comunicado divulgado esta quarta-feira, a entidade refere ainda não entender "como é que se realiza uma reunião entre a ministra da Saúde e o ministro da Administração Interna e a ministra da Justiça é excluída da discussão sobre esta situação. É criado um gabinete de segurança, esquecendo-se que já antes fora criado, pela DGS, um Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho. E o que mudou? Nada. A situação só piorou, como demonstram as estatísticas mais recentes".

A Ordem dos Enfermeiros afirma ainda que não vai deixar de recorrer a todas as instâncias necessárias para travar esta situação e conseguir a implementação de medidas concretas.

"Neste momento, a OE está em contacto com a enfermeira agredida, a quem presta toda a sua solidariedade, disponibilidade e apoio para que a situação não fique impune", termina o comunicado.