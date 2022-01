Escolas públicas não dão aulas online a todos os alunos em isolamento

Na mesma escola, pode haver alguns alunos em isolamento devido à covid-19 com aulas à distância, e outros na mesma situação sem elas. Segundo o jornal 'Público', no mesmo estabelecimento de ensino pode haver diferenças de condições para os alunos que impedem a mesma forma de aulas.Contudo, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), adianta que cada escola tem o seu plano de ensino à distância que não passa somente pelas aulas online: pode passar pelo uso da plataforma Google Classroom, por exemplo.O jornal i adianta ainda que na última semana, 115 mil crianças e jovens até aos 19 anos testaram positivo à covid-19.O Ministério da Educação revelou ainda esta segunda-feira que o rastreio da covid-19 no pessoal docente e não docente no arranque do segundo período deste ano letivo registou uma taxa de positividade de 1,79%, após realizados mais de 150 mil testes."Este varrimento determinado pela autoridade nacional de saúde aos profissionais da comunidade escolar, que a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares operacionalizou, revelou uma taxa de positividade de 1,79%, correspondendo a perto de 2.700 casos positivos nos cerca de 5.400 estabelecimentos de educação e ensino de norte a sul do país", anunciou o Ministério da Educação em comunicado.O documento acrescenta que os 150 mil testes são "um número mais baixo do que o do primeiro período (cerca de 180 mil) e em relação ao universo total (cerca de 220 mil), atendendo a que as normas da DGS em vigor desaconselham a testagem a quem esteve infetado nos últimos 180 dias".Com Lusa