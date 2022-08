Salman Rushdie esfaqueado no pescoço durante palestra em Nova Iorque

Salman Rushdie foi esfaqueado no pescoço durante o ataque que sofreu antes de iniciar uma palestra em Nova Iorque. O escritor de 75 anos foi alvo de ameaças de morte nos anos 80 por parte do Irão devido à publicação da obra Os Versículos Satânicos e foi agredido na cidade norte-americana.A polícia estatal de Nova Iorque relata que também o seu entrevistador foi atacado. O escritor foi transportado para o hospital de helicóptero.Um homem invadiu o palco no Instituto Chautauqua e começou a esmurrar ou esfaquear Salman Rushdie enquanto este era apresentado, relata a Associated Press. O agressor foi detido.Rita Landman, uma endocrinologista que ia assistir à palestra e que ofereceu ajuda médica, relatou ao jornal The New York Times que Salman Rushdie sofreu vários ferimentos com arma branca, incluindo uma no pescoço, e que estava deitado numa poça de sangue. Contudo, parecia estar vivo e não recebeu reanimação.O livro Os Versículos Satânicos encontra-se banido no Irão desde 1988 por ser considerado blasfemo. Em 1989, o antigo líder do país, o aiatola Khomeini, pediu a morte do escritor britânico de origem indiana. Quem o matar, recebe mais de 3 milhões de dólares de recompensa.O governo do Irão distanciou-se deste decreto ao longo dos anos, mas em 2012, deu-se um aumento da recompensa. Na altura, o escritor desvalorizou a ameaça considerando que havia "falta de provas" de pessoas interessadas no dinheiro.Também em 2012, publicou um livro de memórias intitulado Joseph Anton em que relata a altura em que foi alvo da fatwa.Em 1991, o tradutor de Os Versículos Satânicos para japonês, Hitoshi Igarashi, foi encontrado morto depois de ter sido alvo de ameaças de extremistas islâmicos. No mesmo ano, o tradutor italiano da mesma obra, Ettore Capriolo, foi esfaqueado no seu apartamento em Milão mas sobreviveu ao ataque com ferimentos superficiais.