Espanha: Baltasar Garzón internado com coronavírus

O antigo juíz espanhol Baltasar Garzón é um dos milhares com covid-19. Segundo a imprensa local, Garzón foi internado esta terça-feira, depois de ter estado cinco dias em casa com febre. Está na clínica Ruber, em Madrid, com insuficiência respirtória.





Em Espanha, o número de novos casos de infeção pelo



aumentou de 33.089 para 39.673 em 24 horas . São mais 6.584 casos. O Ministério da Saúde espanhol registou ainda um aumento nas mortes, de 2.182 para 2.696. A subida é de 514 óbitos.

Baltazar Garzón, um antigo magistrado do Departamento Central de Instrução de Madrid, que ficou conhecido por ter participado no julgamento de alguns dos casos mais mediáticos em Espanha, trabalha agora como advogado, dirigindo um escritório de advocacia que tem como cliente, entre outros, Julian Assange, fundador da Wikileaks, que aguarda decisão judicial no Reino Unido sobre um pedido de extradição para os EUA.coronavírus