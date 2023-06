Estado vende Efacec à alemã Mutares

A alemã Mutares ganhou a corrida à reprivatização da Efacec, e ficará com os 71,73% do capital da empresa detidos pelo Estado, anunciou esta quarta-feira o ministro do Mar e da Economia depois de um conselho de ministros realizado por via eletrónica.

Costa Silva diz que "há a expetativa de recuperar todo o investimento" feito pelo Estado na empresa, que consiste numa ajuda direta de 132 milhões de euros, valor ao qual acrescem 85 milhões de euros em garantias.O Governo escolheu a proposta da Mutares "porque traz um aporte financeiro importante à Efacec sem exigir garantias sobre ativos da empresa", disse, acrescentando que "o que seduziu foi sobretudo o projeto industrial e tecnológico. Eles estudaram profundamente a empresa e querem apostar na empresa em mercados alvo de grande valor acrescentado: a Alemanha e os Estados Unidos da América".Costa Silva confirmou que a Mutares vai capitalizar a Efacec, mas não revelou o valor da operação.O ministro sublinhou que "este não é o passo final no processo"."A conclusão do negócio deverá ocorrer nos próximos dois meses", acrescentou, e está ainda sujeita "a condições precedentes". Mas isso não impede a assinatura do contrato, que deverá acontecer dentro de "uma ou duas semanas", esclareceu o secretário de Estado das Finanças João Nuno Mendes, também presente na conferência de imprensa.Costa Silva destacou que "as regras europeias sobre ajudas estatais são muito claras e temos de passar o chamado teste de operador de mercados, o que significa colocar o projeto apresentado para a Efacec nas condições do mercado".João Nuno Mendes acrescentou que "há um plano de restuturação financeira que está pendente, mas o projeto está bem encaminhado na Comissão Europeia".Além dos alemães, mais dois fundos, a Oxy Capital e a Oaktree, e um agrupamento industrial formado pela Visabeira e a Sodecia, estavam na corrida à aquisição da participação do Estado.Chega assim ao final um processo que remonta ao verão de 2020, quando o executivo nacionalizou os 71,73% do capital da empresa que eram detidos por Isabel dos Santos. A decisão aconteceu na sequência do envolvimento da empresária angolana no escândalo Luanda Leaks.Desde que foi nacionalizada, a Efacec acumulou prejuízos de 310 milhões de euros.A Mutares é uma holding industrial alemã cotada na bolsa de Frankfurt. A 1 de junho tinha uma capitalização bolsista de 492 milhões de euros.Os outros acionistas da Efacec são o Grupo José de Mello com 14% e a Têxtil Manuel Gonçalves que detém 14,27%.