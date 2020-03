«Estamos em fase de aceleração do contágio»: o ponto da situação do coronavírus em Portugal

O secretário-de-Estado da Saúde António Sales confirmou os dados do boletim epidemiológico que dão 448 infetados e avisa que "estamos em fase de aceleração do contágio". O secretário de Estado anunciou que há ainda 1.800 médicos disponíveis para reforçar o SNS e mais de 1.000 enfermeiros.





O secretário de Estado da Saúde, António Sales diz que "existem cerca de 30 profissionais de saúde infetados, sendo 18 médicos", valor que não corresponde ao avançado pela Ordem dos Médicos que dizia que seriam mais de 20%, segundo os números de ontem. Esta percentagem apontaria para cerca de 66 médicos infetados.





O governante diz que continua o reforço do contrato de pessoal de saúde e que as instituições podem começar a ser contratados de forma mais célere.Foi ainda apresentado um louvor às ordens profissionais de Saúde e está a ser estudada uma forma de integrar os profissionais na resposta ao surto.Foram atendidas 13 mil chamadas pela Linha SNS24. Confirma ainda a existência de mais de 1.100 ventiladores no país, aos quais se acrescentam 200 do setor privado.Agradeceu ainda aos portugueses "pelo elevado sentido de responsabilidade e civismo". "Somos todos agentes de saúde pública", concluiu.

O número de infetados pelo novo coronavírus subiu para 448, mais 117 do que os contabilizados na segunda-feira, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado hoje às 12:00, há 4.030 casos suspeitos (mais 1.122), dos quais 323 (eram 374) aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há três casos recuperados.