Este Batmobile em LEGO é tudo o que queremos neste Natal

O Batman de Tim Burton chegou aos cinemas há 30 anos e a LEGO resolveu assinalar a data com uma réplica do Batmobile com mais de 3.300 peças.

Com data de lançamento prevista para a "Black Friday", este Batmobile em LEGO terá mais de 60 cm de comprimento e será muito fiel ao modelo original dos anos 80. Os enormes guarda-lamas dianteiros foram reproduzidos com muitos detalhes, bem como as duas asas traseiras de grandes proporções. Isto já para não falar da turbina gigante que "rouba" todas as atenções na dianteira.

Tal como acontece com alguns dos modelos mais especiais da LEGO, este Batmobile vem acompanhado de uma placa com alguns detalhes do modelo original, tais como o tamanho do carro verdadeiro e o registo na aceleração dos 0 aos 96 km/h, 3,7 segundos.

Além do Batman, que naturalmente assume um papel de destaque neste "set", este conjunto LEGO conta com mais duas minifiguras do universo do "Homem-Morcego": Joker e Vicki Vale.



Quanto vai custar?

Quando chegar às lojas (e ao site), no dia 29 de Novembro, este Batmobile vai custar 249.99 euros. Ainda assim, quem o comprar até ao dia 5 de Dezembro vai receber ainda uma mini réplica muito especial de 366 peças.



Autor: Aquela Máquina