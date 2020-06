Estudo diz que pessoas com este tipo de sangue podem estar mais protegidas contra a covid-19

Os resultados preliminares de um estudo levado a cabo pela empresa de biotecnologia norte-americana '23andMe', que esta terça-feira fazem eco no 'El Mundo', indicam que as pessoas com o tipo de sangue O poderão estar mais protegidas contra o novo coronavírus.





Os cientistas analisaram 750 mil amostras (o estudo anda não está concluído), com o intuito de perceber por que motivo há pessoas que simplesmente não têm sintomas quando contraem o vírus, enquanto outras ficam gravemente doentes.E as primeiras conclusões do projeto, que visa avaliar o papel da génetica na evolução da doença, é que as pessoas com sangue do tipo O têm entre 9 e 18 por cento menos de probabilidades de terem resultados positivos para a covid-19 do que pessoas com outro tipo de sangue. Estes valores mantêm-se quando são combinados com idade, sexo, índice de massa corporal ou origem étnica.Os cientistas analisaram os genes de mais 1600 pacientes em Itália e Espanha que sofreram insuficiência respiratória e descobriram que o tipo de sangue A estava relacionado com um aumento de 50 por cento da probabilidade de um doente necessitar de um ventilador. Na China, o estudo dos pacientes analisados mostrou conclusões semelhantes.