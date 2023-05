Eurovisão: "Ai Coração" de Mimicat conseguiu pôr Portugal na final do concurso

Portugal é um dos 26 países que irá disputar a final do 67.º Festival Eurovisão da Canção, visto que o tema "Ai Coração", de Mimicat, foi um dos dez escolhidos esta terça-feira na primeira semifinal, em Liverpool.

Hoje, além de "Ai Coração", foram também escolhidos para passar à final, marcada para sábado, os temas da Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

Na primeira semifinal, que foi transmitida em direto em Portugal na RTP1, competiam 15 canções, por dez lugares. De fora da final ficaram os temas de Malta, Letónia, Irlanda, Azerbaijão, Países Baixos.

Este ano, participam 37 países no Festival Eurovisão da Canção, mas à final só chegam 26: os dez escolhidos hoje, dez que serão selecionados na quinta-feira, na segunda semifinal, os chamados 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião (que este ano deveria ser a Ucrânia, por ter vencido no ano passado).

Os 'Big Five' e o país anfitrião têm sempre entrada direta na final.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, este ano, Portugal está bem longe de ser dado como potencial vencedor, ocupando entre o 23.º e o 26º lugar das casas de apostas desde que Mimicat venceu a final do Festival da Canção, em março.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.

Em 2022, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com "Saudade, saudade", de Maro, que alcançou o 9.º lugar no concurso. A Ucrânia venceu com "Stefania", da Kalush Orchestra.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular. O país, que tinha sido invadido pela Rússia meses antes, obteve um total de 631 votos, 439 deles dados pelo voto do público.