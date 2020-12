Ex-atleta de Sporting e Sp. Braga morre após ser esfaqueado em rixa no Seixal

O homem que morreu esta quarta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada, após ter sido esfaqueado numa rixa na Arrentela, no concelho do Seixal, era Ricardo Jaquité, antigo atleta de Sporting e Sp. Braga, avança o Correio da Manhã.





Nelson Évora já homenageou Jaquité Nelson Évora já homenageou Jaquité

A vítima, de 31 anos, natural do Seixal, estava suspensa desde 2018 por ter acusado positivo num controlo anti-doping realizado durante uma competição (positivo com o anabolizante deidroclormetiltestosterona). A suspensão de quatro anos terminava a 10 de fevereiro de 2021.Ricardo Jaquité, refira-se, era especialista no triplo salto, prova na qual foi vice-campeão em 2017 - um registo que viria a perder precisamente por ter acusado positivo num controlo antidoping. No currículo tem passagens por GD Cavadas (2000 a 2005), AA Pinhalnovense (2006), Casa do Benfica de Faro (2007 a 2009), JOMA (2010), Sporting (2011 a 2014), AA Pinhalnovense/Newham & Essex Beagles/GBR (2016), SC Braga (2017).O atleta chegou a ser internacional um vez, no Campeonato da Europa de Seleções (I Liga), em 2017, classificando-se em nono no triplo salto.Teve como treinadores Paulo Oliveira (até 2009), Abreu Matos (2010 a 2013) e José Uva (2014).