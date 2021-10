As plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram estão em baixo desde perto das 16 horas. O problema regista-se um pouco por todo o mundo e no Twitter, que continua a funcionar em pleno, os 'memes' são mais do que muitos.





hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Logo a começar pelo próprio Twitter, que lançou uma publicação peculiar - "Olá a literlmente toda a gente".