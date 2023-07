Faculdade de Motricidade Humana e ADoP criam Pós-Graduação em Prevenção de Dopagem

Da parceria entre a Faculdade de Motricidade Humana e a ADoP resulta a Pós-Graduação em Prevenção de Dopagem. O protocolo de cooperação, que vincula as duas organizações, será assinado no Salão Nobre da instituição de ensino, pelas 15h do dia 25 de julho.

Com o objetivo de proporcionar uma visão ampla, ordenada e atual do combate à dopagem no desporto, o curso terá como destinatários os profissionais da área de Medicina, Enfermagem, Análises Clínicas, entre outros, contando com um total de 20 ECTS, incluindo um regime de ensino à distância com aulas assíncronas e de ensino tutorial.

O encontro irá contar com a presença dos Presidentes do Comité Olímpico de Portugal (COP), do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), na qualidade de parceiros institucionais.

A cerimónia será presidida pelo Dr. João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.