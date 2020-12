Fadista Cristina Branco e a filha menor feridas no acidente que vitimou Sara Carreira

A fadista Cristina Branco e a filha mais nova ficaram feridas no acidente que vitimou Sara Carreira, na tarde de sábado.





A MORTE DA A1I Ontem morreu a filha do Tony Carreira a quem, sem o conhecer, só posso expressar a minha dor solidária.... Publicado por Tiago Salazar em Domingo, 6 de dezembro de 2020

A informação é avançada por Tiago Salazar, pai da menina, nas redes sociais. "Efetivamente estiveram as duas envolvidas no choque em cadeia na A1 em Santarém e, felizmente, saíram apenas com fracturas ósseas", revela o escritor na sua conta de Facebook.



Recorde-se que Sara Carreira, filha de Tony Carreira, foi a única vítima mortal do acidente que fez ainda um ferido grave, o namorado Ivo Lucas, que está ainda no Hospital de Santarém.