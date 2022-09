Famílias com rendimento até 2.700 euros vão receber subsídio de 125 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As famílias com rendimento mensal até 2.700 euros vão receber em outubro um pagamento extraordinário de 125 euros, sendo este valor atribuído por pessoa, e um subsídio de 50 euros por dependente.

A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro e integra o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou para mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento e cujo custo global ascende a 2,4 mil milhões de euros.

Este pagamento é feito de uma única vez em outubro e não abrange pensionistas.

Assim, exemplificou o primeiro-ministro, uma família com aquele rendimento e dois dependentes receberá 300 euros no âmbito desta medida.