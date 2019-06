FC Porto manifesta pesar pela morte de Agustina Bessa-Luís

O Futebol Clube do Porto manifesta pesar pelo falecimento de Agustina Bessa-Luís, figura marcante da cultura portuguesa e da cidade do Porto. Sentidas condolências à família e amigos.#FCPorto pic.twitter.com/vH3TQzmcMc — FC Porto (@FCPorto) 3 de junho de 2019

O FC Porto manifestou pesar pela morte de Agustina Bessa-Luís, "figura marcante da cultura portuguesa e da cidade do Porto", pode ler-se na mensagem de condolências à família e amigos que o clube divulgou nas redes sociais. escritora faleceu esta segunda-feira aos 96 anos , em casa, no Porto, e terá sido vítima de doença prolongada. Um AVC retirou-a da vida pública há mais de uma década.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já prestou as suas condolências , numa mensagem partilhada através do site da Presidência. "Há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós. Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades", lê-se.