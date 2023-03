Presidente da FPF lamenta morte de Rui Nabeiro e lembra ligação ao Campomaiorense

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol lamentou este domingo a morte do empresário Rui Nabeiro, recordando a sua ligação à modalidade e ao Campomaiorense, única equipa alentejana a chegar à final da Taça de Portugal."A sua ligação ao futebol fez-se através do clube da terra que o viu nascer, que com o seu apoio levou o Sporting Clube Campomaiorense ao escalão maior do nosso futebol e à final da Taça de Portugal sendo, até hoje, o primeiro e único emblema alentejano a estar presente na grande festa do Jamor", referiu Fernando Gomes.''O comendador Rui Nabeiro, fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu este domingo aos 91 anos.O marcante empresário era natural de Campo Maior, no distrito de Portalegre.Fernando Gomes, Presidente da FPF, lamentou o desaparecimento do comendador: "Foi com enorme tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte do comendador Rui Nabeiro, personalidade relevante da sociedade portuguesa, empresário de enorme sucesso, homem de grande carácter e sentimento.A sua ligação ao futebol fez-se através do clube da terra que o viu nascer que com o seu apoio levou o Sporting Clube Campomaiorense ao escalão maior do nosso futebol e à final da Taça de Portugal sendo, até hoje, o primeiro e único emblema alentejano a estar presente na grande festa do Jamor.Rui Nabeiro deixa-nos um legado precioso que o País deve valorizar e aproveitar. À família e aos amigos, fica a palavra possível de conforto e as mais sentidas condolências pessoas e da instituição que represento"