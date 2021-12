Felipe Ryan responde a Joana Albuquerque: «Chamou-me macaco»

O futebolista do Alverca, Felipe Ryan, respondeu esta quinta-feira a Joana Albuquerque, antiga concorrente do Big Brother que o acusou de lhe ter danificado o automóvel. O jogador brasileiro assumiu, tal como Record contou , que esteve presente na discoteca Lust in Rio, em Lisboa, anteontem e que foi alvo de insultos racistas e violência física."De forma pacifica, apresentei-me à Sra. Joana D´Albuquerque para conversar, e a mesma reagiu de forma rude e hostil, com palavras ofensivas e racistas. Chamou-me 'macaco'. Para além disso, fui atingido por um pontapé nas minhas partes íntimas. Nesse momento, tomado pela raiva, eu assumo que forcei a porta do carro da mesma e questionei o porquê da agressão (como a própria relatou em sua conta no Instagram). Quero deixar bem claro que em momento algum eu tentei ou cometi algum tipo de agressão à Sra. Joana D’ Albuquerque. Cometi sim o erro de ter segurado a porta do veículo, e por isso venho pedir perdão. Naquele momento estava completamente furioso, não pela agressão que sofri mas principalmente pelo ato de racismo que eu e um colega recebemos. Admito o meu erro, não deveria ter reagido daquela maneira, mas sim procurado as autoridades, visto que o racismo é crime", contou Felipe Ryan através da conta pessoal de Instagram.Também no Instagram Jonata Bastos, Jefferson Nem e Talison, outros três jogadores visados pela ex-concorrente do 'reality-show', negaram ter estado no local à hora dos acontecimentos e garantiram que vão agir judicialmente contra Joana Albuquerque.