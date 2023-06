Fernando Medina desmente números de Neeleman sobre avaliação da TAP

Fernando Medina, que encerra esta sexta-feira o rol de audições da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, confirmou que as contas da TAP em 2019 era negativas, contrariando os números divulgados por David Neeleman. Questionado pelo deputado do PCP, Bruno Dias, se era verdade que em 2015, quando Neeleman entrou para o capital da empresa, a TAP tinha capitais negativos de 512 milhões de euros e quando saiu a companhia estava avaliada em mil milhões de euros, Fernando Medina desmentiu esse valores. "N Questionado pelo deputado do PCP, Bruno Dias, se era verdade que em 2015, quando Neeleman entrou para o capital da empresa, a TAP tinha capitais negativos de 512 milhões de euros e quando saiu a companhia estava avaliada em mil milhões de euros, Fernando Medina desmentiu esse valores. "N

esse ano [2019] teve uma situação líquida negativa", defendeu.



Os números referidos pelo deputado do PCP foram divulgados recentemente num artigo de opinião no Observador do antigo acionista da TAP, que venceu a privatização em 2015.



Falando ainda sobre a sustentabilidade finnceira da empresa, Fernando Medina defendeu que o facto de ter tido lucro em 2023 não significa que não tem de continuar a controlar os custos. "Discordo dos que dizem que a TAP, por ter resultados positivos, vê encerradas as dificuldades e significa que podemos voltar a um processo de menor controlo de custos operacionais. É um erro, seria deitar fora os esforços dos trabalhadores".