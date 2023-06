Fernando Medina teve "convicção" que valor de indemnização de Alexandra Reis era "significativo"

Fernando Medina revelou que soube do processo de saída de Alexandra Reis no dia 21 de dezembro, quando as Finanças receberam as perguntas do Correio da Manhã que publicou a noticia três dias depois. Antes disso, "não tinha nenhum conhecimento", garantiu o ministro das Finanças que está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP. Ou seja, quando a convidou para integrar o seu ministério, como secretária de Estado do Tesouro, não sabia.

Questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda, Filipe Santos Soares se o valor em cuasa, 50 mil euros, não lhe tinha causado indignação, admitiu que teve "convicção de que se tratava de um valor particularmente significativo".A proposta para avançar com a comissão de inquérito foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada a 3 de fevereiro, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022.