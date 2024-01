Fernando Ruas: «Viseu como Cidade Europeia do Desporto é uma sementeira para o futuro»

É já este sábado que se realiza a Gala de Abertura de Viseu como Cidade Europeia do Desporto. Um tiro de partida com o qual Fernando Ruas, presidente da CM Viseu, quer "galvanizar o município e toda a região" para um ano de 2024 com foco na atividade física."Esta é uma empreitada complicada, mas também muito apetecível, extremamente apetecível, pois o facto de termos sido escolhidos como Cidade Europeia do Desporto não só tem vantagens à posteriori, mas tem também méritos anteriores. Pois tem muito a ver com a nossa atividade no passado, porque ao longo dos tempos disponibilizamos as estruturas necessárias para que as pessoas façam atividade física, as crianças experimentem vários desportos, os clubes tenham atividade e os séniores disponham também das suas oportunidades. Foi esse trabalho que ditou a nossa escolha e, agora, há que colocar mais trabalho em prática e estamos confiantes de que iremos estar à altura", lançou o edil, em declarações aEste sábado, às 17h30, no Pavilhão Multiusos de Viseu, a Gala de Abertura contará "com cerca de mil participantes", algo que muito orgulha Fernando Ruas. "Somos uma comunidade intergeracional, desde as crianças mais pequenas aos séniores mais velhos. Temos também uma série de modalidades disponíveis na região, que vão desde os desportos motorizados ou o tiro, até às artes marciais, por exemplo, são muitas", vincou, ilustrando assim aquela que é, a seu ver, a grande vantagem do epípeto de Cidade Europeia do Desporto que será celebrado nesta Gala de Abertura: "Eu entendo isto como uma espécie de sementeira. Veremos mais adiante os frutos que surgem daqui, mas estou convencido de que no final do ano a sementeira dará resultados, com mais praticantes, com novas experiências, certamente que sim."Fernando Ruas reiterou a ideia ao mostrar-se "confiante" de que a iniciativa, "pela sua vivência ao longo de todo o ano", deixe sobretudo dois tipos de marcas: os hábitos e as estruturas. "Que as pessoas sintam que têm mais motivos para fazer atividade física, mais prática, que fiquem hábitos desportivos. E depois, que fiquem também algumas das nossas estruturas, que serão ou já foram requalificadas. Comecei a minha atividade camarária nos anos 90 do século passado e posso garantir que a realidade agora é bem diferente, tanto na cidade como sobretudo na periferia. Queremos que os nossos cerca de 100 mil habitantes vinquem hábitos saudáveis ou melhor, ainda mais saudáveis, pois fomos distinguidos recentemente como município da longevidade, do envelhecimento ativo, o que muito nos alegra", asseverou.Até chegar o momento do balanço, Fernando Ruas conta que as 13 personalidades da região escolhidas como embaixadores de Viseu Cidade Europeia do Desporto ajudem a "levar o nome e a sua ideia mais longe, como de resto fazem sempre". "Temos embaixadores como o João Félix, o António Silva, o Francisco Neto, o Hugo Lopes, a Joana Cardeal, entre outros, uma série de atletas em atividade que muito nos orgulha, mas temos também outros que, não sendo embaixadores no papel, carregam sempre o nome de Viseu consigo, como são os casos do Carlos Lopes, do Paulo Sousa e o Hugo Leal", afirmou.