Figo em bate-boca com político espanhol: «Paguei mais impostos a dormir do que tu acordado»

Luís Figo tem vindo a mostrar-se muito atento à política espanhola, comentando no Twitter algumas decisões, ou falta delas, no país vizinho. Agora o antigo internacional português envolveu-se num 'bate-boca' com Gabriel Rufián, deputado eleito pela Esquerda Republicana da Catalunha.





Alguna vez habéis visto este personaje en su intervención proponer soluciones para lo que sea? Y además lo que cuesta para todos los españoles!!! más productividad y respecto y menos crispación https://t.co/Ffn3j7JIzB — Luís Figo (@LuisFigo) September 30, 2020

Caro @gabrielrufian para ser político hay que estar mejor informado y producir un poco más!! E pagado más a hacienda durmiendo que posiblemente tú despierto toda tu vida https://t.co/kNTFsNeCbm — Luís Figo (@LuisFigo) October 1, 2020

Tudo começou quando Rufián retweetou um excerto da sua intervenção na sessão de quarta-feira no congresso, onde o governo foi confrontado. "O Vox [partido de extrema direita] tem 52 deputados. Mas na realidade têm 53 porque tem um na Zarzuela [residência oficial dos reis de Espanha]."Figo interveio e escreveu, a propósito da mensagem de Rufián. "Alguma vez alguém viu esta personagem nas suas intervenções propor soluções para o que quer que seja? E também quanto custa para todos os espanhóis! Mais produtividade e respeito e menos crispação."O deputado não deixou passar em branco o comentário do antigo futebolista do Barcelona e do Real Madrid. "O que na realidade custa dinheiro aos espanhóis é não pagar ao fisco, Luís."Quando tudo parecia ter terminado, esta manhã Figo voltou à carga. "Caro Gabriel Rufián, para ser político há que estar informado e produzir um pouco mais! Paguei mais impostos a dormir do que tu possivelmente acordado a vida toda."