Figo em novo bate-boca com políticos espanhóis: «Resolvamos isto como bons machos ibéricos»

Dumb and Dumber (2023) https://t.co/GXY3h5ZeFW — Luís Figo (@LuisFigo) April 21, 2023

Luís Figo não morre de amores pela esquerda espanhola e voltou a travar-se de razões com políticos do país vizinho no Twitter. O antigo futebolista português, que jogou no Barcelona e no Real Madrid, residindo agora em Espanha, aproveitou um tweet do deputado da Esquerda Republicana da Catalunha, Gabriel Rufián, para voltar a dizer o que pensa.Rufián partilhou uma foto ao lado do antigo líder da coligação Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que está afastado da política desde 2021. Figo comentou a foto escrevendo "Dumb and Dumber (2023)", em referência a um filme protagonizado por Jim Carrey que em português se chamou "Doidos à Solta" mas que de uma forma literal se pode traduzir como "tonto e mais tonto".Rufián não se ficou e respondeu ao antigo internacional português: "Lembra-te este ano de entregar o IRS, Luís", atirou o político, numa referência à condenação de que Figo foi alvo em 2012 por parte do Supremo Tribunal de Espanha, por não ter pago o imposto relativo a direitos de imagem de um contrato de 1995. Teve de pagar 2,5 milhões de euros. "Tens de ser mais criativo DIPUTADO", respondeu Figo.Pablo Iglesias acabou por propor uma entrevista ao antigo craque português. "Resolvamos isto como bons machos ibéricos e com criatividade, Luís Figo. Atreves-te a que te façamos uma entrevista, o Gabriel Rufián e eu? Um tipo duro como tu não pode encolher-se diante de dois tontos muito tontos. Fazemos onde queiras, craque."







Tienes que ser más creativo DIPUTADO — Luís Figo (@LuisFigo) April 21, 2023