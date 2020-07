Figo volta a 'atirar-se' ao governo espanhol: «Nada de mais, só mais uma mentira!»

Estala o verniz em Espanha. De acordo com o 'El Mundo', PP, Ciudadanos e UPN pediram, esta quinta-feira, explicações ao ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, sobre o comité inexistente de especialistas que o governo admitia existir e, com base nele, costumava justificar as decisões tomadas devido à pandemia.





Una mentira más, no pasa nada!!! https://t.co/mcwZiWUgRz — Luís Figo (@LuisFigo) July 30, 2020

Perante tais acusações, Luís Figo recorreu às redes sociais para demonstrar o seu desagrado para com as supostas 'mentiras' do governo espanhol numa altura extremamente delicada provocada pela pandemia, aproveitando para escrever: "Nada de mais, só mais uma mentira!", pode ler-se na publicação mais recente da sua página do Twitter.