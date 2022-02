Figo volta a falar de política espanhola e ganha repercussão nas redes sociais

Tezanos estabas en Maldivas haciendo la encuesta pic.twitter.com/cOoEQ95nHl — Luís Figo (@LuisFigo) February 13, 2022

Luís Figo voltou a opinar sobre questões de política espanhola nas redes sociais e num ápice a publicação do antigo futebolista português tornou-se viral.Ontem realizaram-se as eleições em Castela e Leão, com a vitória do Partido Popular, que precisará do Vox para governar. Ora o antigo futebolista do Real Madrid e do Barcelona criticou no Twitter José Félix Tezanos, presidente do Centro de Investigações Sociológicas (CIS), responsável por uma sondagem que dava melhores resultados ao PSOE, Unidas Podemos e Ciudadanos, em detrimento do Vox."Tezanos, estavas nas Maldivas a fazer a sondagem", escreveu ironicamente o português.