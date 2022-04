Filhas de Vladimir Putin sancionadas pelos EUA: quem são Maria e Katerina?

É um dos homens mais falados e filmados do mundo, mas parte da vida privada de Vladimir Putin permanece envolta em mistério. Isto estende-se ao número de filhos que tem: oficialmente são apenas duas. São elas Maria Vorontsova, 36 anos, e Katerina Tikhonova, de 35, filhas em comum com Lyudmila Shkrebneva, ex-hospedeira de bordo, com quem Putin partilhou 30 anos da sua vida (entre 1983 e 2013, de acordo com o Business Insider). Há ainda quem defenda que Vladimir teve uma terceira filha com a ex-ginasta rítmica russa Alina Kabaeva, que poderá ser a designer de moda de 18 anos e DJ Luiza Rozova - mas nada se confirma.Leia o artigo na íntegra na Máxima