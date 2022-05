Filho de 'Macaco' espanca adepto portista durante festa do título, avança o CM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vídeo foi amplamente divulgado nas redes sociais. Dava-se conta de que a agressão seria contra Igor Silva - esfaqueado até à morte na festa do título - mas afinal era outro caso de violência. Tinha ocorrido em cima do contentor dos Super Dragões e as imagens mostravam dois jovens a espancar outro. O Correio da Manhã escreve esta quarta-feira que sabe-se agora que são familiares de Fernando Madureira, conhecido por 'Macaco' e chefe dos Super Dragões. É nem mais nem menos o filho mais velho de Madureira, Gonçalo, de 21 anos, e o futuro cunhado deste, Duarte Rocha, namorado da irmã Catarina.