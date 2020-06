Floyd Mayweather disposto a pagar funeral de George Floyd

Floyd Mayweather, pugilista norte-americano, anunciou que vai pagar as despesas do funeral de George Floyd, homem de raça negra que faleceu sob tutela da polícia.





Os protestos anti-racismo e contra o abuso de poder da polícia dos EUA estão a subir, cada vez mais, de tom, levando mesmo Donald Trump, presidente do país, a refugiar-se no 'bunker' da Casa Branca, devido à proximidade da multidão da sua residência oficial.No entanto, Floyd 'Money' Mayweather vai ainda mais longe e segundo a plataforma 'TMZ' está disposto a cobrir as despesas de quatro despedidas a George Floyd por todo o país, isto depois de haver indícios de que as pessoas se vão juntar, em várias cidades dos EUA, para a última despedida. Mayweather elegeu as cidades de Houston, Minnesota e Charlotte e ainda uma outra que não foi divulgada.