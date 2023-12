Formato da CMTV com mais audiência que 'Jornal Nacional' da TVI generalista

O formato da"Duelo Final" ganhou ao "Jornal Nacional" da TVI generalista.Emitido às 19h59 na, o "Duelo Final" de acompanhamento do jogo Guimarães-Sporting foi o quinto programa mais visto de toda a televisão portuguesa, ficando duas posições acima do principal noticiário da TVI, também emitido às 20 horas.O programa dateve 6,7% de audiência média e 13,7% de share. O "Jornal Nacional" da TVI ficou abaixo, com 6,3% de audiência e 12,7% de share.Também o "Grande Jornal" da CMTV, que começou às 20.08, ganhou ao "Telejornal" da RTP-1.O principal noticiário daobteve 6,2% de audiência média e 12,7% de share (igual ao do noticiário da TVI, curiosamente), enquanto que o Telejornal do canal 1 alcançou apenas 5,6% de audiência e 11,4% de share.O "Grande Jornal" foi o nono programa mais visto da tabela geral dos 10 mais vistos da televisão portuguesa, tabela essa que teve 4 posições da SIC, 3 da TVI, duas dae uma da RTP-1.obteve um share médio diário de 6,6%, muito acima da soma de todos os seus concorrentes: a CNN alcançou 2%, menos de um terço do resultado da, e a SIC Notícias 1,7%.é líder do mercado de informação nacional há 20 meses sem interrupção.É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.