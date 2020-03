Fronteiras entre Portugal e Espanha: António Costa anuncia restrições para turismo e lazer

António Costa disse este domingo que haverá restrições nas fronteiras entre Portugal e Espanha ao nível de turismo e lazer. "Amanhã de manhã há uma reunião para haver uma decisão sobre as restrições nas fronteiras", disse o Primeiro-Ministro. "Haverá restrições à circulação, a nível do turismo e lazer", afirmou.





"Os portugueses têm estado a respeitar as medidas do Governo, ninguém contestou o encerramento de estabelecimentos", disse Costa."Evitem a todo o custo os contactos desnecessários, porque o país não pode parar. Os agricultores precisam de plantar para termos bens alimentares, as fábricas não podem parar para termos papel higiénico", apela o primeiro-ministro."Verifiquei que a cidade está deserta e que os portugueses estão a cumprar as medidas, de forma voluntária", disse o PM para justificar o facto de não existirem medidas mais drásticas para reduzir o risco de contágio."Quero apelar aos jovens para evitarem os grandes ajuntamentos à noite", devido ao risco de contágio de outros."Adotaríamos medidas quando forem necessárias. Devemos procurar preservar, até aos limites, a liberdade"."A competência para promover o estado de emergência compete ao Presidente da República", explicou o PM.