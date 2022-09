Funeral da Rainha Isabel II realiza-se dia 19: decretado feriado nacional em Inglaterra

O funeral da rainha Isabel II já tem data marcada. Segundo a casa real decorrerá dia 19 de setembro, pelas 11 horas, na Abadia de Westminster.Antes do funeral de Estado, o caixão estará no Salão de Westminster durante quatro dias, para permitir que os súbditos prestem condolências e depois ficará em câmara ardente durante vários dias para os populares terem oportunidade de prestar homenagem.Os detalhes das cerimónias funebres foram divulgados pelo Palácio de Buckingham e pelo Duque de Norfolk, Earl Marshal. O dia passará a ser feriado nacional, uma decisão de Carlos III comunicada este sábado.O atual monarca, de 73 anos, foi oficialmente proclamado rei esta manhã, sucedendo assim a rainha Isabel II que morreu esta quinta-feira aos 96 anos. Na sexta-feira, também William recebeu o título de Príncipe de Gales e Kate tornou-se Princesa de Gales.O príncipe herdeiro já afirmou que vai honrar a memória da avó, a rainha Isabel II e que trabalhará para apoiar o rei Carlos III."A minha avó disse-me que a dor era o preço que pagamos pelo amor. Toda a tristeza que sentiremos nas próximas semanas será uma prova do amor que sentimos pela nossa extraordinária rainha" disse o membro da família real em comunicado.William, de 40 anos, recordou a avó dizendo que esta esteve ao seu lado "nos meus momentos mais felizes" mas também "nos dias mais tristes" da sua vida e prometeu "honrar a sua memória apoiando o meu pai, o rei, de todas as maneiras que puder".A avançada idade da monarca fazia prever a chegada destes dias mas, ainda assim, o neto diz que "sabia que este dia iria chegar, mas vai demorar algum tempo até que a realidade da vida sem a minha querida avó pareça real".