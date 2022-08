Giggs chora em tribunal ao lembrar noite que passou na prisão: «A pior experiência da minha vida»

Acusado de agressão e conduta coerciva, por parte ex-companheira, Ryan Giggs voltou esta quarta-feira a tribunal, onde foi questionado pelo seu advogado. E o antigo jogador do Manchester United, ex-selecionador do País de Gales, foi às lágrimas quando recordou a noite que passou na prisão.Detido a 1 de novembro de 2020 por alegadamente ter agredido Kate Greville em casa, o advogado de defesa, Chris Daw, perguntou a Giggs como lidou com os agentes que chegaram à sua residência. "Respondi às perguntas que me fizeram."Mas depois, admitiu: "Estava assustado, nunca tinha estado naquela situação anteriormente".Giggs foi detido e levado para a esquadra, tendo passado a noite numa cela. Nesta fase do relato o antigo futebolista não evitou as lágrimas e contou que foi "a pior experiência" da sua vida. Não dormiu e só na manhã seguinte falou com um advogado.O antigo jogador foi preso por alegadamente ter dado uma cabeçada na namorada, na sequência de uma discussão sobre infidelidade. Na sessão de ontem Giggs tinha admitido que nunca foi fiel a uma mulher.