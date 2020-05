Ginásios abrem, centros comerciais em Lisboa ainda fechados e restaurantes com maior lotação: as novas medidas

António Costa anunciou as medidas para a 3.ª fase de desconfinamento em Portugal. Nota para a reabertura dos ginásios a partir de 1 de junho, "de acordo com as normas definidas pela DGS", do "fim da lotação máxima de 50% mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m" no comércio e restauração, ou das exceções na Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente com os centros comerciais e lojas do cidadão, que permanecerão fechados até 4 de junho.

Leia tudo no documento em baixo

O primeiro-ministro, António Costa, salientou hoje que a evolução geral mostra que as medidas de desconfinamento "não têm tido um impacto negativo" na evolução da covid-19 em Portugal, pelo que "estão reunidas as condições" para avançar na retoma.



"Na avaliação do Governo, estão, a nível nacional, reunidas as condições para podermos avançar na concretização das medidas de confinamento que tínhamos previsto para o final de maio, princípio de junho", afirmou o chefe de governo em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.



De acordo com o primeiro-ministro, a evolução da doença em Portugal tem sido positiva, o que demonstra que o desconfinamento "não têm tido um impacto negativo".