Lotação em restaurantes e eventos aumenta: conheça as novas medidas

O Governo decidiu decretar o estado de contingência em todo o país em vez do estado de calamidade que vigorava até agora. A medida surge após se ter atingido, na quarta-feira, a meta dos 70% da população com vacinação completa contra a Covid-19.





O Governo decidiu antecipar a próxima fase do desconfinamento, que arranca agora a 23 de agosto. Assim, a partir da próxima segunda-feira, os restaurantes, cafés e pastelarias passam ter um limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e de 15 pessoas por grupo em esplanadas. Os espetáculos culturais passam a poder ter 75% de lotação, tal como os eventos. Os serviços públicos passam a funcionar sem marcação prévia, mas apenas a partir de 1 de setembro.Outra das mudanças anunciadas esta sexta-feira pela ministra Mariana Vieira da Silva foi o aumento da lotação das lojas, que passa de cinco pessoas por 100 metros quadrados para oito pessoas.O certificado digital ou teste negativo vai continuar a ser exigido nas viagens por via aérea ou marítima, nos estabelecimentos turísticos e alojamento local, bem como no interior dos restaurantes aos fins de semana e feriados. A exigência também se mantém nos casamentos e batizados com mais de 10 pessoas e nos eventos culturais, desportivos e corporativos com mais de mil pessoas, em ambiente aberto, ou 500 pessoas, em ambiente fechado. A entrada em ginásios, para aulas de grupo, termas e spas, casinos e bingos também exige teste ou certificado.Mariana Vieira da Silva referiu que a utilização de máscara deve manter-se e cabe a cada pessoa evitar situações de risco como ajuntamentos.