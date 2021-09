Governo anuncia alívio de restrições: siga a conferência de imprensa em direto

O primeiro-ministro, António Costa, anuncia esta quinta-feira o levantamento de várias restrições, com efeitos a partir de 1 de outubro.





"No passado dia 29 de julho, tivemos oportunidade de apresentar o calendário em três fases da retoma da normalidade das atividades. Nessa altura, tínhamos 57% da população portuguesa com a vacinação completa e demos o primeiro passo no dia 1 de agosto. Dissemos que em outubro poderíamos dar o terceiro e último passo, com a previsão de que 85% da população já teria a vacinação completa. Estamos agora em condições de avançar para a terceira fase", começou por afirmar o chefe do Executivo.Costa avançou que a taxa de vacinação completa contra a covid-19 está nos 83,4% e que, na próxima semana, chegará aos 85% esperados, pelo que o país passará do estado de contingência para o de alerta.O primeiro-ministro sublinhou ainda que "Nno nos podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou e, ainda que controlada, o risco permanece". "As vacinas não asseguram 100% de imunidade e há uma faixa muito pequena que recusa a vacinação e por isso o risco existe. Convém termos presente que apesar de estarmos no início do outono vamos ter pela frente um período de invernia que tradicionalmente é um período frio e com elevado risco de infeções respiratórias, que se traduzirão num maior risco de doenças e de contração de covid. Isto significa que temos todos de continuar a assumir que temos um dever individual de prevenir a propagação da pandemia".transportes públicos, lares, hospitais, salas de espetáculos e eventos, grandes superfícies- Ocontinua a ser exigido para grande eventos culturais, desportivos ou corporativos e para bares e discotecas, que agora poderão reabrir. Continua igualmente a ser exigido para viagens por via aérea ou marítima, bares e discotecas. Fim da exigência de certificado digital em restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento localcom certificado digital;- Fim dosde pessoas por grupo, designadamente para casamentos e batizados, comércio e espetáculos culturais