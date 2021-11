Testes obrigatórios em eventos desportivos, reforço do certificado e teletrabalho depois do Ano Novo: as novas medidas

António Costa anunciou ao país as novas medidas de combate à Covid-19, que passam, entre outras, por mais testagem, nomeadamente para acesso a recintos desportivos, sejam eles em eventos ao ar livre ou em espaço interior. O certificado passa a ser obrigatório para restaurantes, hotéis e ginásios. Por outro lado, o teletrabalho será obrigatório na semana entre 2 e 9 de janeiro. Conheça as recomendações e medidas em baixo, que começam a 1 de dezembro.- Sempre que possível, fazer auto-teste;- Sempre que possível, o teletrabalho é recomendável, para evitar excesso de contactos;Elevar nível de alerta para calamidade a partir de 1 de dezembro- Máscaras obrigatórias em todos os espaços fechados que não sejam excecionados pela DGS;- Certificado digital passa a ser exigido para restaurantes, hotéis, eventos com lugares marcados e também para ginásios;- Teste obrigatório para visitas aos lares, visitas a doentes internados em estabelecimentos de saúde e em todos os grandes eventos, cultural ou desportivo, em recintos improvisados, sem lugares marcados e em todos os recintos desportivos cobertos ou ao ar livre;- Teste obrigatório também para entrar em discotecas e bares e para entradas em território nacional, seja de que ponto de origem for e independentemente da nacionalidade.- "Semana de contenção de contágios, para voluntariamente todos conterem os contágios fora do ambiente de família"- Teletrabalho obrigatório;- Encerramento de bares e discotecas- Alteração no calendário escolar, adiando o arranque do 2.º período para 10 de janeiro"A vacinação permite-nos estar hoje numa situação muitíssimo melhor em comparação com há um ano. Por isso, a primeira medida é reforçar a vacinação, agora com a dose de reforço para as pessoas elegíveis", começou por dizer, falando depois da vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos: "Aguardando ainda que a Comissão Nacional de Vacinação se pronuncie, e respeitando a vontade dos pais, estaremos preparados para assegurar a vacinação das crianças elegíveis para vacinação.""Estamos a entrar numa fase de maior risco, assistindo-se a um crescimento muito significativo da pandemia. Com a aproximação do inverno, haverá mais frio, que é propício a infeções respiratórias", lembrou António Costa, frisando que "Portugal está melhor do que a generalidade dos países europeus", mas não tão bem quanto seria desejado.