Governo anuncia novas medidas de combate à Covid-19: veja a transmissão em direto

A reunião do Conselho de Ministros, a última antes do Natal, estava prevista para a próxima quinta-feira, como é habitual, mas o líder do executivo decidiu antecipá-la em dois dias. "Esta antecipação resulta do facto de propostas recebidas pelo grupo de epidemiologista que têm apoiado o executivo. Como são medidas com impacto na vida das pessoas, convém que sejam tomadas com antecedência, tendo em vista tornar possível uma melhor preparação e adaptação", declarou a fonte do Governo à Lusa."Quer do ponto da vacinação, testagem e controlo de fronteiras temos conseguido resultados. Contudo, a nova variante, Ómicron, suscita muitas interrogações. Mas quando olhamos para a matriz de registo: a taxa de incidência tem vindo a subir e isso é a má noticia; a boa notícia é que a taxa de transmissão tem vindo a descer desde 25 novembro. Projeções do Instituto Ricardo Jorge aponta para que no final do ano seja a variada absolutamente dominante, abrangendo 90 por cento dos infetados. Há muitas dúvidas ainda sobre esta variante, os testes de sequência estão a ser feitos pelo Mundo. É muitíssimo mais transmissível que a anterior; por outro lado, parece que a severidade da doença não sofre agravamento mas não devemos assumir uma conclusão tão cedo e devemos prevenir para mais tarde remediar."- Incentivo da testagem massiva. Passamos de quatro para seis os testes gratuitos por mês.A partir das 0h de dia 25 o teletrabalho passa a ser obrigatório, creches e ATL encerrados, assim como discotecas e bares, garantindo apoio a estes estabelecimentos- Obrigatório teste negativo para entrar nos estabelecimenhtos turísticos, para casamentos e batizados e evenytos empresariais.- Rerdução da lotação dos espaços comerciais, para uma pessoa por cada 5 metros quadrados, eviutando ajuntamentos;- Teste negativo obrigatório para acesso a todos os espectáculos culturais e também nos recintos desportivos, a todos os recintos, independentemente da taxa de ocupação, salvo indicação em contrário da DGS, como poderá ser para os escalões de formação.