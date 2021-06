Governo anuncia que recintos desportivos podem ter 33% de lotação a partir de 14 de junho

Os recintos desportivos de todas as modalidades poderão preencher até um terço da sua lotação para espetadores a partir de 14 de junho, anunciou hoje o Governo, podendo ser exigido um teste negativo à covid-19."No que diz respeito à atividade desportiva, deixa de haver restrições nos escalões de formação e modalidades amadoras, devendo ter lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sempre que se realizem fora de recintos desportivos, e 33% quando se verifiquem em recintos desportivos", explicou o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa.





Na fase seguinte de desconfinamento, a partir de 28 de junho, a presença de espetadores nos recintos desportivos de "escalões profissionais ou equiparados" vai ocorrer "com outras regras a definir pela DGS", segundo o sítio covid19estamoson.gov.pt.Segundo o governante, a DGS poderá "impor regras específicas de acesso, designadamente a obrigatoriedade de testagem se considerar adequado".António Costa falava em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros, anunciando as medidas tomadas em função da nova fase de desconfinamento.Questionado sobre se esta medida também se aplica aos estádios de futebol, o primeiro-ministro confirmou que "sim, a lotação será de 33%, como qualquer outro recinto desportivo".A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.681.985 mortos no mundo, resultantes de mais de 171 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.025 pessoas dos 849.538 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.lusa