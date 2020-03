Governo anuncia sete detenções por crime de desobediência: «Um dos casos foi grave»

Sete pessoas foram detidas este domingo pelas forças de segurança por crime de desobediência no âmbito do estado de emergência, disse o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. "Verificaram-se sete detenções por constatação de factos que constituem crime de desobediência", anunciou o governante, em conferência de imprensa após a primeira reunião da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência.





Marginal da Póvoa de Varzim repleta de pessoas em tempo de quarentena



Uma das detenções "foi um caso particularmente grave de violação do dever de confinamento", enquanto os restantes seis casos "deveram-se a situações de incumprimento das indicações das forças de segurança relativamente a comportamentos ou relativamente a situações de circulação ou de prática de ajuntamentos não admissíveis", concretizou Eduardo Cabrita.No entanto, o Ministro destacou o "espírito de responsabilidade" e "civismo" que os portugueses manifestaram ao "aplicarem as restições ao direito de circulação".Sublinha que foi pontualmente necessária a intervenção das forças policiais, particularmente na Póvoa de Varzim e em Esposende.Revelou que os passageiros estrangeiros, a bordo do navio de cruzeiro que chegou esta manhã a Santa Apolónia, em Lisboa, vão ser transportados de autocarro, sob escolta policial, para o terminal 2 do aeroporto de Lisboa.