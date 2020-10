Governo aprovou proposta do Orçamento do Estado por via eletrónica

O Governo conclui este domingo o processo de aprovação da proposta do Orçamento do Estado, que tinha iniciado na reunião do Conselho de Ministros de sexta-feira.

"O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via electrónica, a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 e a Proposta de Lei das Grandes Opções, as quais haviam sido aprovadas na generalidade no Conselho de Ministros de 8 de outubro", refere um curto comunicado emitido pela Presidência do Conselho de Ministros.

Na sexta-feira a proposta de Orçamento já tinha sido aprovada na generalidade após uma reunião que arrancou as 9H30 e terminou pelas 20 horas.Fonte oficial do Conselho de Ministros adiantou à agência Lusa na sexta-feira que a proposta foi aprovada "na generalidade", mas que "ainda há alguns temas por fechar", que terão assim sido aprovados este domingo.



O Orçamento do Estado será entregue na Assembleia da República esta segunda-feira e depois votado na generalidade a 28 de outubro, estando a votação final global do documento marcada para 26 de novembro.