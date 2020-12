Governo britânico impõe novas medidas restritivas para o Natal após descoberta de nova variante da Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou este sábado novas restrições para as regiões de Londres e para o sudeste e leste de Inglaterra após descoberta de nova variante da Covid-19.





Boris Johnson sublinhou que não poderão manter-se as medidas previstas para o Natal e apertou as restrições para as épocas festivas que se avizinham.De acordo com a BBC, estas zonas passarão para o nível quatro de restrições, equivalente a um confinamento, já a partir deste domingo. A população é aconselhada a ficar em casa, em teletrabalho, sempre que possível. As viagens para a zona são desaconselhadas.Só será permitido estar com uma pessoa de outro agregado familiar ao ar livre. As lojas, ginásios e comércio não essencial deverão manter-se encerrado.

No caso das zonas de nível um, dois e três de risco de transmissão, as regras que permitiam o ajuntamento de até três famílias serão limitadas agora apenas ao dia de Natal.



O primeiro-ministro britânico reuniu de emergência com os ministros, este sábado, após os cientistas alertarem que evidências mostram que nova variante da Covid-19 é mais infeciosa que as já existentes.



"O Reino Unido identificou uma nova variante da Covid-19 por meio da vigilância genômica da Public Health England", disse o diretor médico da Inglaterra, o professor Chris Whitty, e acrescentou que os dados sobre o aumento de casos de Covid-19 no país mostraram que "a nova cepa pode espalhar-se mais rapidamente".



Chris Whitty afirma que não há provas "que a nova variante cause uma taxa de mortalidade mais alta ou que afete as vacinas e tratamentos, embora um trabalho urgente esteja em andamento para confirmar isso".



O país alertou a Organização Mundial de Saúde sobre as novas evidências dos cientistas.