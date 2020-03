Governo declara estado de alerta em todo o país devido ao coronavírus

O governo anunciou esta madrugada, na sequência da reunião do Conselho de Ministros, a decisão de declarar o estado de alerta no país na sequência do surto do coronavírus, colocando os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão. Para lá desta decisão, do Conselho de Ministro saiu também a determinação de limitações em vários setores de atividade, nomeadamente espaços de diversão noturna, restauração ou turismo, algo que já tinha sido comunicado por António Costa horas antes.