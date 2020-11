Governo decreta recolher obrigatório a partir das 13h aos fins de semana

António Costa anunciou este sábado à noite que nos próximos dois fins de semana irá vigorar o recolher obrigatório nos 121 concelhos mais afetados em Portugal, com limitação da circulação entre as 13h00 e as 05h00. Uma medida adicional, que se junta ao recolhimento obrigatório durante a semana entre as 23h e as 05h00. Estas medidas entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (dia 9) e vão até dia 23.





"Temos a nítida noção de que o convívio social tem um contributo muito importante para a disseminação" do contágio e que a propagação se desenvolve no período pós laboral, afirmou António Costa, que falava após a meia-noite, no final da reunião do Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, para concretizar as medidas do estado de emergência.Desta forma, a circulação nos próximos dois sábados e domingos apenas será livre da parte da manhã, sendo que os restaurantes terão de funcionar em take away a partir das 13h.O primeiro-ministro defendeu que deve ser feito "tudo" para controlar a pandemia da covid-19, afirmando que as medidas tomadas até agora e os comportamentos não têm sido suficientes. "Não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para controlar a pandemia", assinalou o chefe do executivo.Costa justificou a novas medidas com o facto de ter havido este sábado mais de 6.000 novos casos por dia e 2.420 pessoas internadas, 366 das quais nos cuidados intensivos.