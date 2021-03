Governo disponibiliza mais 5 milhões de euros para apoiar o desporto

O governo revelou esta terça-feira que vai apoiar o desporto em mais 5 milhões de euros. Segundo a nota publicada pelo executivo, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai dotar o Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) com mais 3 milhões de euros e o Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) com outros 2 milhões.





O governo explica que a medida 'Reativar Desporto', que disponibiliza um montante de 30 milhões de euros a fundo perdido para apoio direto a clubes desportivos no processo de retoma da atividade desportiva federada, será "em breve detalhada".