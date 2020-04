Governo diz estar "a aproveitar todos os recursos médicos disponíveis"

O secretário de Estado da Saúde, António Sales, lembrou, esta sexta-feira, que Portugal está "no mês mais crítico" da pandemia de covid-19. "Não podes vacilar, não podes baixar a única defesa: a contenção social", disse, sublinhando: "A maior prova da nossa união é o nosso isolamento."





Portugal regista, esta sexta-feira, 246 mortes associadas à

, mais 37 do que na quinta-feira (um aumento de 9%), e 9.886 infetados (mais 852), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Há 68 pessoas recuperadas. Quanto a internamentos, há 1.058 pessoas hospitalizadas, 245 em unidades de cuidados intensivos.

Portugal iniciou às 00h00 de hoje a renovação do

por mais 15 dias, até 17 de abril. No âmbito da renovação do estado de emergência, decretado pelo Presidente da República, está limitada a circulação de pessoas, sendo proibidas deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre as 0h00 do dia 9 até e 13 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

"O aumento da testagem continua a ser uma prioridade do Ministério da Saúde", assegurou, anunciando que as autoridades de saúde estão a tentar aumentar o tempo de resposta dos laboratórios. Segundo revelou, de 1 de março a 1 de abril, foram processadas 86 mil amostras para testagem. Além disso, Portugal espera receber 24 milhões de máscaras cirúrgicas até final de abril.Na sua declaração, António Sales elogiou as empresas que se conseguiram adaptar aos tempos de crise vividos para produzirem materiais de proteção individual e, com isso, manterem os empregos. Existem 100 empresas que aguardam validação das autoridades competentes para começarem a produzir.O governante garantiu, ainda, que a formação dos profissionais de saúde para lidar com doentes infetados com o novo coronavírus está a ser feita. "Estamos a aproveitar todos os recursos disponíveís", assegurou, explicando que anestesistas, pneumologistas e médicos de Medicina Interna são prioritários.covid-19estado de emergência

Além da medida de confinamento dos cidadãos aos seus concelhos de residência, o Governo proíbe ajuntamentos de mais do que cinco pessoas, exceto pessoas com laços familiares.

Portugal vai ainda encerrar ao tráfego de passageiros todos os aeroportos no período da Páscoa, entre o mesmo período, exceção feita aos voos de Estado, de carga ou humanitários.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 50 mil.