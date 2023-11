Governo 'saca' 63 milhões de euros em IVA por dia

De janeiro a setembro, só a cobrança de IVA fez entrar nos cofres do Estado mais de 16,9 mil milhões de euros, um crescimento de 7,9% comparativamente à receita acumulada por esta via nos primeiros nove meses do ano passado, escreve esta quinta-feira o Correio da Manhã . Os dados constam da mais recente síntese de execução orçamental, divulgada esta terça-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), e permitem concluir que só este imposto sobre o consumo rendeu ao Fisco 63 milhões de euros por dia.