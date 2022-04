Governo vai decretar luto nacional no dia do funeral de Eunice Muñoz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo vai decretar luto nacional pela morte de Eunice Muñoz no dia do funeral da atriz.



A confirmação foi dada pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, em declarações à CMTV.



"É como se ela tivesse uma relação com todos os portugueses", sublinhou o ministro.



Em atualização