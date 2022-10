‘Grande Jornal’ e ‘Investigação CM’ lideram o cabo em dia de estreias na CMTV

O novo "Grande Jornal" e o reformulado "Investigação CM", formatos de horário nobre da CMTV, lideraram na segunda-feira o consumo de televisão por cabo em Portugal.

No dia de estreia na CMTV, o "Grande Jornal" apresentado por Pedro Mourinho liderou o seu horário, com 4,5% de share, muito à frente do canal CNN, com 2,7% de share no horário, e da SIC Notícias, que marcou apenas 1,9%.

Já o "Investigação CM", que passou a ser apresentado por João Ferreira, foi o programa mais visto do dia no cabo, com 6% de share.

As estreias de informação da CMTV continuam esta terça-feira, com o novo formato "Grande Jornal" da tarde, apresentado por José Carlos Castro.

O top 5 de programas mais vistos do cabo é todo ocupado pela CMTV. Além do "Investigação CM" e do "Grande Jornal", o "Mercado", o "Jornal às 7" e o "Pé em Riste" completam o ranking.

No dia, a CMTV voltou a liderar o consumo de informação nacional, superiorizando-se a todos os concorrentes. A CMTV lidera há 160 dias sem interrupção.

Todos os resultados são fruto da medição provisória de audiência, da GFK.