Grande Lisboa divulga lista das 35 áreas de diagnóstico de coronavírus: saiba quais são

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), no cumprimento dos princípios de equidade, qualidade e proximidade dos cuidados de saúde prestados à população, procedeu à reorganização dos recursos humanos e materiais nos cuidados de saúde primários e criou 35 áreas dedicadas ao diagnóstico do coronavírus em toda a região. Esta quinta-feira, foi divulgado o mapa com a rede dessas áreas.





35 Áreas Dedicadas (ADC)

De acordo com um comunicado oficial da ARSLVT, esta reorganização acontece "atendendo ao alargamento progressivo da expressão geográfica da pandemia COVID-19 em Portugal, e tendo em conta a Norma 004/2020 – COVID-19 – FASE DE MITIGAÇÃO, emitida pela DGS".As"são áreas reservadas a utentes com suspeitas de COVID-19, compostas, por 2 salas de observação, com áreas de receção, de espera e instalações sanitárias separadas dos doentes sem suspeita de COVID-19. Cada ADC é composto por médico, enfermeiro, assistente operacional, administrativo e equipa de limpeza", pode ler-se.Às ADC devem aceder, preferencialmente, "os utentes com sintomas respiratórios e que previamente tenham contactado a Linha SNS 24 (808 24 24 24)", refere.

ACES Lisboa Norte

USF Rodrigues Miguéis

Telefone: 217 107 200

Rua Tenente-Coronel Ribeiro dos Reis, 1500-081 Lisboa

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Lisboa Central

USF S. João Evangelista dos Loios

Telefone: 218 366 070

R. Pedro José Pezerat 11, 1950-239 Lisboa

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 10H às 18H | Domingo das 10H às 18H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

Tenda em Paço D’Arcos

Telefone: 214 540 800

Av. António Bernardo Cabral de Macedo, 2770-219 Paço de Arcos

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 9H às 13H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Cascais

S. João do Estoril

Telefone: 214 643 752

Rua Prof. Egas Moniz 9010, 2675-048 S. João do Estoril

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Amadora

Venda Nova

Telefone: 214 758 700

Av. Câmara Pestana, Bairro Girassol, 2700-220 Venda Nova

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Sintra

Agualva

Telefone: 219 142 314

Rua do Mercado, 2735-112 Agualva-Cacém

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Loures Odivelas

Moscavide

Telefone: 21 944 92 11

Rua Adão Manuel Ramos Barata, 1885-100 Moscavide

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020



Póvoa de Santo Adrião

Telefone: 21 938 02 20

Rua Henrique dos Santos, 2620-130 Póvoa de Stº Adrião

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Estuário do Tejo

Alenquer

Telefone: 263 731 340

Rua Francisco José Lopes 24, 2580-393 Alenquer

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 20/03/2020



Alverca

Telefone: 219 582 677

Centro de Saúde de Alverca, Praça Filarmónica Recreio Alverquense 22, 2615-042 Alverca do Ribatejo

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 20/03/2020



Azambuja

Telefone: 263 407 600

Rua do Centro de Saúde 38, 2050-331 Azambuja

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 20/03/2020



Samora Correia

Telefone: 263 650 900

Rua Padre Tobias, 2135-265 Samora Correia

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 20/03/2020



Vila Franca de Xira

Telefone: 263 279 718

Rua António Lúcio Batista 6, 2600-102 Vila Franca de Xira

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 20/03/2020





ACES Almada Seixal

Pragal (Almada)

Telefone: 212 725 530

Rua Abel Salazar, 2800-501 Pragal

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020



USF Torre da Marinha (Seixal)

Telefone: 212 274 330

Rua Distrito Lobato – Quinta de Cima, 2840-348 Seixal

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Arco Ribeirinho

Alcochete

Telefone: 212 349 330

Rua Capitão Salgueiro Maia, 2890-041 Alcochete

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020



Barreiro

Telefone: 212 101 376

Rua Real Fábrica do Vidro, 2830-516 Coina

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





ACES Arrábida

Setúbal

Telefone: 265 420 290

Centro Hospitalar de Setúbal, Rua Camilo Castelo Branco, 2910-446 Setúbal

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 23/03/2020





ACES Oeste Norte

Alcobaça

Telefone: 262 590 510

Rua do Hospital S/N, 2460-051 Alcobaça

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 21/03/2020



Bombarral

Telefone: 262 600 134

R. do Chafariz Velho, 2540-133 Bombarral

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 9H às 13H | Domingo das 9H às 13H

Início de atividade a 23/03/2020



Caldas da Rainha

Telefone: 262 839 562

Centro de Saúde de Caldas da Rainha, Rua do Centro de Saúde, 2500-241 Caldas da Rainha

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 21/03/2020



Nazaré

Telefone: 262 569 120

Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, 2450-065 Nazaré

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 14H às 24H | Domingo das 14H às 24H

Início de atividade a 21/03/2020



Peniche

Telefone: 262 790 026

Rua General Humberto Delgado, 2520-447 Peniche

Dias Úteis das 10H às 20H | Sábado das 9H às 13H | Domingo das 9H às 13H

Início de atividade a 23/03/2020





ACES Oeste Sul



Mafra

Telefone: 261 818 100

Largo Coronel Brito Gorjão nº 16, 2640-465 Mafra

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 24/03/2020



Torres Vedras

Telefone: 261 336 350

Rua Fernando Barros Ferreira Leal, Urb. Conquinha, 2560-253 Torres Vedras

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 20H | Domingo das 8H às 20H

Início de atividade a 21/03/2020



Lourinhã

Telefone: 261 417 951

Av. Dr. Catanho de Meneses, 2530-117 Lourinhã

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 8H às 12H | Domingo das 8H às 12H

Início de atividade a 21/03/2020





ACES Médio Tejo

Sardoal

Telefone: 241 850 072 / 076

Avenida Heróis do Ultramar Lote 7, 2230-123 Sardoal

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 30/03/2020



Tomar

Telefone: 249 566 827

Rua da Comenda da Sabacheira, 2305-624 Sabacheira, Tomar

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 30/03/2020



Entroncamento

Telefone: 249 720 412

Rua Baden Powell, 2330-540 Entroncamento

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 25/03/2020





ACES Lezíria



Santarém

Telefone: 243 330 600

Rua Comendador Ladislau Teles Botas, 2005-259 S. Domingos, Santarém

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 9H às 14H | Domingo das 9H às 14H

Início de atividade a 26/03/2020



Cartaxo

Telefone: 243 700 650

Rua do Progresso 2, 2070-085 Cartaxo

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 9H às 14H | Domingo das 9H às 14H

Início de atividade a 26/03/2020



Rio Maior

Telefone: 243 330 600

Casal Serôdio, 2040-349 Rio Maior

Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 9H às 14H | Domingo das 9H às 14H

Início de atividade a 26/03/2020



Almeirim

Telefone: 243 594 350/2

Rua Canto do Jardim, 2080-011 Almeirim

Dias Úteis das 8H às 20H



Coruche

Telefone: 243 610 500

Estrada da Lamarosa, 2100 – 042 Coruche

Dias Úteis das 8H às 20H

Início de atividade a 26/03/2020





