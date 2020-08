Growappy: a app nacional a que já chamam de 'Zomato das escolas'

Amigos dos tempos de faculdade no Instituto Superior Técnico, mantiveram contacto até à data. Os informáticos Nuno Gomes e Hélder Pina, de 32 anos, trabalharam juntos na empresa de software Novabase. Tiago Vidigal, mais velho um ano, e com a mesma formação base, juntou-se à equipa para criarem aquilo que chamam de "espécie de zomato das escolas". Basicamente, uma plataforma com 10.562 escolas portuguesas integradas (entre creches, jardins de infância, ensino básico e secundário), que funciona, numa primeira etapa, como motor de busca especializado e permite ver as mais bem cotadas. Depois de matricularem as crianças, os pais podem acompanhá-las online, por esta via, nas rotinas e trabalhos escolares.





A Growappy está entre os 21 projetos finalistas (seleccionados de um total de 10.600 candidaturas) no concurso de empreendedorismo Acredita Portugal, cuja final está agendada para 12 de setembro. A aplicação está disponível em versão web e mobile através da aplicação gratuita nos sistemas operativos Android e iOS.Leia o artigo completo na Sábado