Guarda Costeira dos EUA confirma morte dos passageiros do Titan: «Implosão catastrófica»

A Guarda Costeira dos EUA confirmou esta quinta-feira a morte dos passageiros do Titan. O submersível, que tinha cinco tripulantes, encontrava-se numa visita aos destroços do Titanic, que se afundou em 1912 no Oceano Atlântico. Durante as buscas, foram vistos destroços, que agora se sabem ser a parte traseira do Titan. "Os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica", disse a Guarda Costeira norte-americana."É muito cedo para determinar quando é que a tragédia aconteceu, a hora a que aconteceu. Neste momento as nossas condolências às familias. Queremos garantir que elas possam ter compreensão daquilo que aconteceu", disse o contra-almirante, John Mauger.Mauger falou aos jornalistas em Boston e afirmou que após a descoberta as famílias foram "notificadas de imediato". "Apenas posso imaginar como é que estes dias tem sido. Espero que esta descoberta possa servir de algum tipo de consolo", disse.John Mauger garantiu que a "localização do submarino estava a umas dezenas de metros dos destroços do Titanic e o que os campos de destroços indicam é que foi aí que a tragédia aconteceu".